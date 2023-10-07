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В Подмосковье вырос спрос на жилье
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В Московской области в периоде с июля по сентябрь материализовали 763 тысяч квадратных метров первичного жилья, это на 42,2 процента перекрывает данные предыдущего квартала,... ПРАЙМ, 07.10.2023
бизнес, экономика, новости, недвижимость, россия, подмосковье, спрос на жилье
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. В Московской области в периоде с июля по сентябрь материализовали 763 тысяч квадратных метров первичного жилья, это на 42,2 процента перекрывает данные предыдущего квартала, указывается в исследовании риелторской компании Est-a-Tet.
Исследование показывает, что 74 процентов покупателей в третьем квартале интересовали квартиры и апартаменты от четырех до десяти миллионов рублей. Доля ипотечного спроса составила 84,4 процента, что на 2,3 процентных пункта больше, чем в предыдущем квартале.
Риелторы пояснили, что совокупный объем предложения на первичном рынке Московской области за квартал уменьшился на 7,1 процента и составил 1,8 миллиона квадратных метра в 190 проектах (38,1 тысяч лотов). Больше всех упала экспозиция новостроек стандарт-класса (-17,8 процента, до 386 тысяч квадратных метров). В бизнес-классе снижение составило 10,3 процента (до 51 тысяч квадратных метров), в комфорт-классе — 3,3 процента (до 1,25 миллиона квадратных метров).
Аналитики компании «Бест-Новострой» составили первую тройку городов Подмосковья с максимальным ростом цен на новостройки. Она включает Сергиев Посад, Серпухов и Лыткарино.