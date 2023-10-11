МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Покупки россиянами недвижимости в Финляндии в 2023 году упали до значений 20-летней давности, а всего с 1994 года жители России приобрели в стране 6614 недвижимых объектов, подсчитало РИА Новости на основании данных Национальной земельной службы страны о покупках недвижимости иностранцами.

Так, в этом году россияне приобрели в Финляндии 64 объекта недвижимости — это минимальное значение с 2003 года, когда было куплено 67 объектов. При этом за год количество покупок сократилось в 4,7 раза — с 298 сделок в 2022 году.

В целом данные о покупках недвижимости иностранцами служба приводит начиная с 1991 года. Граждане РФ стали приобретать объекты в стране в 1994 году, купив их тогда всего 5. После этого покупки постепенно увеличивались до 2003 года, а затем росли скачками: в 2004 году было куплено 106 объектов, в 2006 году — уже 335, а в следующем — 698. Пик интереса россиян к финской недвижимости пришелся на 2008 год — было заключено 907 сделок.

После этого аппетиты россиян поубавились: с 2009 по 2014 год в среднем покупали 459 объектов в год, с 2015 по 2020 — около 140, а в 2021 году жители РФ купили в Финляндии 182 недвижимых объекта. Всего начиная с 1994 года россияне купили в Финляндии 6614 объектов на общую сумму 740 миллионов евро.

В понедельник общественная телерадиовещательная корпорация YLE со ссылкой на министра юстиции Финляндии Леену Мери сообщила, что правительство Финляндии до конца срока своих полномочий (до 2027 года) хочет облегчить процесс изъятия принадлежащей россиянам недвижимости.

Это происходит на фоне ужесточения ограничений для россиян. Так, в начале июля Финляндия еще больше усилила ограничения на въезд для российских владельцев недвижимости. Также затруднительно и проведение банковских платежей из России в финские банки, что ведет к невозможности оплаты налогов и счетов за объекты недвижимости. Проблемы также возникли с информированием российских владельцев о задолженности ввиду отсутствия почтового сообщения.