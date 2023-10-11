СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт — ПРАЙМ. Национализированная квартира семьи Владимира Зеленского в поселке Ливадия на южном берегу Крыма выставлена на продажу, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства имущественных и земельных отношений республики. В Крыму продали первые национализированные объекты украинских олигархов

Ранее сообщалось, что рыночная стоимость квартиры составляет около 24 миллионов рублей. Ее площадь – порядка 100 квадратных метров. Квартира была оформлена на жену Зеленского Елену.

"Ранее национализированная квартира выставлена на продажу путем открытого аукциона", — сказали в пресс-службе.

В частности, лот размещен на официальном портале "ГИС Торги", на котором проводят торги по реализации государственного и муниципального имущества. Организатор аукциона – распорядительная дирекция имущества Республики Крым. Аукцион пройдет в электронной форме. Общая площадь квартиры – 119,5 квадратных метров.

"Предмет торгов. Имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт Ливадия, ул. Батурина, д. 44 А, кв. 501 общей начальной минимальной стоимостью 24 642 490 (двадцать четыре миллиона шестьсот сорок две тысячи четыреста девяносто) рублей", — говорится в описании.

По данным портала, заявки на участие в аукционе принимаются до 26 октября, а сами торги пройдут 30-го.

В свою очередь глава крымского парламента Владимир Константинов в комментарии РИА Новости заявил, что средства от продажи всего национализированного имущества украинских олигархов и политиков пойдут на поддержку участников специальной военной операции и их семей, а также на развитие городов и районов республики.

"Работа по выявлению имущества украинских олигархов в Крыму продолжается, чтобы не позволить им зарабатывать на крымчанах", — подчеркнул глава парламента.