МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Аренда жилья в России на новогодние праздники выросла на 15% за год — до 6093 рублей в среднем за сутки, говорится в исследовании сервисов ЮKassa и "Суточно.ру" и туроператора Anex, которое есть в распоряжении РИА Новости. Аналитики ждут снижения стоимости аренды жилья в России

"Чаще всего на новогодние праздники россияне бронируют жильё на четверо суток. Средняя арендная ставка по России составляет 6093 рубля за сутки — если бронировать заранее. Это на 15% больше, чем было в прошлом году",- сказано в исследовании.

Аналитики выяснили, что среди опрошенных лидирует Санкт-Петербург. На втором месте Москва, на третьем — Казань. Также в десятку лидеров входят Сочи, Калининград, Кисловодск, Зеленоградск, Нижний Новгород и Шерегеш.

Из перечисленных городов дешевле всего посуточное жильё в Калининграде — в среднем 4274 рубля за сутки. Дальше идут Кисловодск (4797 рублей) и Петербург (4999 рублей). Самая дорогая аренда — в Шерегеше (в среднем 13 759 рублей за сутки).

Четверть респондентов уже забронировали жильё и билеты, 33% опрошенных ждут скидок на билеты, туры и гостиницы. Решить вопрос с новогодним отпуском в октябре планируют 5% россиян, а после ноябрьских праздников — 20%. Ещё 17% опрошенных не будут бронировать жильё, потому что хотят остановиться у друзей или родственников.