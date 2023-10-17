Москва, 17 окт — ПРАЙМ. Комплекс с частной виллой "Волга дача" в Астраханской области, ранее принадлежащий Олегу Тинькову, переходит в собственность семьи Александра Ткачева, сообщает "Коммерсантъ". Тиньков пожаловался на трудности из-за западных санкций

Эксперты оценивают рыночную стоимость виллы в один миллиард рублей. Предполагается, что вилла была приобретена для частных целей, таких как встречи и переговоры.

Вилла "Волга дача" находится в селе в селе Вышка Астраханской области, расположенном в низовьях Волги на берегу канала, впадающего в Каспийское море.

ООО "Птицефабрика Акашевская" приобрела "Ла Дача Астрахань", пишет издание. По данным ЕГРЮЛ, птицефабрика принадлежит Марии Лисициной через "Марфининвест". Лисицина представляет интересы семьи Александра Ткачева, бывшего главы Минсельхоза. Она работала в администрации Краснодарского края и являлась членом совета директоров компании, контролируемой семьей Ткачевых, уточняет газета.

Вилла "Волга дача" была частью туристического проекта "La Datcha", инициированного Тиньковым в 2016 году. Проект предусматривал строительство частных вилл во Франции, Италии и Мексике.

Ранее, Тиньков также разрабатывал проект под брендом "La Datcha" в Камчатском крае, однако строительство не было завершено. Тиньков продал свой туристический бизнес "La Datcha" в России весной 2022 года, не раскрывая имени покупателя и стоимости сделки, пишет издание.