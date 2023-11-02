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"Дом.РФ" продал дачу Сталина в Подмосковье
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Краснодарская компания "Консалтинг и право" выиграла аукцион по продаже усадьбы "Липки-Алексеевское" в Мытищинском округе Подмосковья, где в начале 1930-х годов жил Иосиф Сталин... ПРАЙМ, 02.11.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Краснодарская компания "Консалтинг и право" выиграла аукцион по продаже усадьбы "Липки-Алексеевское" в Мытищинском округе Подмосковья, где в начале 1930-х годов жил Иосиф Сталин.
В соответствии с протоколом торгов, ООО "Консалтинг и право" стало единственным участником торгов. Предприятие получит актив (аренду около 38 гектаров земли и объектов недвижимости на 3,8 тысячи квадратных метров) по начальной цене 403,5 миллиона рублей.
Усадьба Липки была построена в 19 веке, и вплоть до 1989 года она являлась правительственной дачей. По полученной информации, в 1932-1934 годах в ней проживал Сталин.