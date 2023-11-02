МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Краснодарская компания "Консалтинг и право" выиграла аукцион по продаже усадьбы "Липки-Алексеевское" в Мытищинском округе Подмосковья, где в начале 1930-х годов жил Иосиф Сталин. В Крыму заявили о спросе на покупку квартиры семьи Зеленского

В соответствии с протоколом торгов, ООО "Консалтинг и право" стало единственным участником торгов. Предприятие получит актив (аренду около 38 гектаров земли и объектов недвижимости на 3,8 тысячи квадратных метров) по начальной цене 403,5 миллиона рублей.

Усадьба Липки была построена в 19 веке, и вплоть до 1989 года она являлась правительственной дачей. По полученной информации, в 1932-1934 годах в ней проживал Сталин.