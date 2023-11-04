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Предложение арендного жилья в Москве сократилось до рекорда за 30 лет
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Предложение аренды жилья в Москве сократилось до рекордного за 30 лет уровня, пишет "РБК Недвижимость" со ссылкой на данные риелторской компании "Инком Недвижимость". "Сейчас мы... ПРАЙМ, 04.11.2023
бизнес, новости, недвижимость, россия, аренда жилья
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Предложение аренды жилья в Москве сократилось до рекордного за 30 лет уровня, пишет "РБК Недвижимость" со ссылкой на данные риелторской компании "Инком Недвижимость".
"Сейчас мы наблюдаем острый дефицит объектов категории эконом. В течение всего этого года они активно вымывались с рынка, так как спрос в массовом сегменте был сосредоточен именно на таких квартирах", — рассказала заместитель директора управления аренды квартир "Инком-Недвижимости" Оксана Полякова.
Сообщается, что такая динамика обусловлена, в первую очередь, повышенным спросом, а также сезоном, возвращением релокантов, дорожающей ипотекой, а также миграцией из регионов.
Как уточняют опрошенные эксперты, ситуация может начать стабилизироваться к концу текущего года, так как предложение пополниться новыми объектами, а средние ставки найма квартир разной комнатности снизятся.