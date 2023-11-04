МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Предложение аренды жилья в Москве сократилось до рекордного за 30 лет уровня, пишет "РБК Недвижимость" со ссылкой на данные риелторской компании "Инком Недвижимость". Банку России предложили скорректировать программу льготной ипотеки

"Сейчас мы наблюдаем острый дефицит объектов категории эконом. В течение всего этого года они активно вымывались с рынка, так как спрос в массовом сегменте был сосредоточен именно на таких квартирах", — рассказала заместитель директора управления аренды квартир "Инком-Недвижимости" Оксана Полякова.

Сообщается, что такая динамика обусловлена, в первую очередь, повышенным спросом, а также сезоном, возвращением релокантов, дорожающей ипотекой, а также миграцией из регионов.

Как уточняют опрошенные эксперты, ситуация может начать стабилизироваться к концу текущего года, так как предложение пополниться новыми объектами, а средние ставки найма квартир разной комнатности снизятся.