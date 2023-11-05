МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Высокий спрос на жилье в соседних с Россией странах, подстегнувший в прошлом году заметный рост цен, наконец стабилизировался: кое-где аренда даже подешевела, при этом все равно оставшись на уровнях более высоких, чем в начале 2022 года, сообщила РИА Новости руководитель направления "Недвижимость и развитие территорий" компании "Яков и Партнеры" Анна Данченок. Сбежавшие релоканты начали возвращаться в Россию, сообщила FT

"Год назад спрос и цены на недвижимость в соседних странах выросли на фоне частичной мобилизации в России. Тем не менее сегодня динамика цен стабилизировалась, а где-то арендные ставки даже снизились. Наибольшее снижение по сравнению с сентябрем-октябрем 2022 года произошло в тех странах, которые изначально рассматривались как "перевалочные пункты" на пути в другие локации. Снижение там составило от 20 до 30%", — рассказывает эксперт.

Рынок недвижимости в соседних с Россией государствах все еще остается зависимым от россиян, поэтому их возвращение на родину, а также эмиграция в другие страны будут способствовать охлаждению рынка недвижимости в СНГ, и в долгосрочной перспективе рост цен с высокой вероятностью скорректируется до уровней инфляционных ожиданий, полагает она.

В Тбилиси после пика сентября-октября 2022 года стоимость аренды практически не менялась, отмечает Данченок. На данный момент она почти в два раза превышает показатели января прошлого года. С точки зрения продаж наблюдается иная динамика. Рынок вторичного жилья по сравнению с осенью прошлого года сократился на 25-30%. Это обосновано снижением спроса со стороны российских релокантов, так как на данный момент большинство переселившихся уже решили "жилищный" вопрос.

В Казахстане пик цен на аренду также наблюдался в прошлом октябре-ноябре, когда ставки аренды в некоторых регионах выросли почти в два раза, продолжает эксперт. Уже к декабрю цены опустились на 20-25%, однако дальнейшей коррекции не произошло. На данный момент цены на аренду выше показателей января 2022 года на 45-50%. "Покупка жилья переживала свой пик в марте-апреле 2022 года, и с тех пор наблюдается тренд на сокращение количества сделок. Это обосновано тем, что первая волна релокантов оказалась и наибольшей по размерам, и наиболее решительной в плане покупки жилья", — поясняет Данченок.

Стоимость аренды в Армении также достигла пика в октябре-ноябре 2022 года, а после декабря-января начала снижаться, рассказывает эксперт. Однако ситуация в Нагорном Карабахе с новой силой подстегнула спрос как на аренду, так и на покупку жилья. По ее словам, в стране уже прорабатываются инициативы, ставящие своей целью зарегулировать рынок аренды и риэлторскую деятельность.