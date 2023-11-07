МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Число покупок недвижимости россиянами в Дубае в последние месяцы резко снизилось, сообщил Bloomberg cо ссылкой на опрошенных брокеров. Турция усложнила выдачу ВНЖ для владельцев недвижимости

Агентство напомнило, что "бум" покупок наблюдался с момента начала специальной военной операции России на Украине.

По мнению брокеров, причинами снижения спроса являются ослабление рубля к доллару, подорожание дубайской недвижимости примерно на 30% за последние пару лет, а также разочарованность россиян жизнью в этом городе.

Bloomberg отметил, что наибольшее падение спроса наблюдается на рынке элитной недвижимости.

Генеральный директор Unique Properties Араш Джалил рассказал агентству, что россияне хорошо покупали дорогую недвижимость в прошлом году. "Они не задавались вопросом — $10 млн, $15 млн, что угодно. Они покупали", — заявил он. Согласно оценке Джалила, число транзакций, совершаемых россиянами в его компании, сократилось на 15%, при этом денежный объем упал сразу на 50%.

Основатель брокерской компании Whitewill Олег Торбосов среди причин снижения спроса назвал решение ряда российских банков сократить количество услуг по переводу валюты, например, путем ограничения ежемесячной сумма, доступной для перечисления в ОАЭ.

Опрошенные Bloomberg брокеры также отметили, что на дубайский рынок приходит все больше клиентов из Европы, США, Китая и Сингапура, при этом главными покупателями остались индийцы и британцы, но заметный рост после пандемии коронавируса есть и у китайцев.