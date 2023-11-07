МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Депутаты финского парламента от приграничных с Россией регионов страны одобрили инициативу правительства по упрощению процедуры изъятия недвижимости у россиян, с которыми невозможно связаться или которые просрочили платежи, сообщает издание Yle. Финляндия конфисковала недвижимость ученого и бизнесмена Алешина

"Процедура принудительного отчуждения недвижимости россиян должна быть упрощена. Такого мнения придерживаются депутаты избирательных округов Юго-Восточной Финляндии, Саво-Карелия и Лапландия, расположенных вблизи восточной границы", — говорится в сообщении.

По данным издания, депутаты считают, что принудительное отчуждение имущества российских граждан следует упростить, особенно когда владелец не исполняет свои обязательства, не использует имущество или находится под санкциями.

В начале июля Финляндия ужесточила ограничения на въезд для российских владельцев недвижимости, что затруднило проведение банковских платежей и оплату налогов и счетов за недвижимость.