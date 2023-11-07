2023-11-07T16:58:00+03:00
2023-11-07T17:06:26+03:00
2023-11-07T16:58:00+03:00
2023
https://1prime.ru/development/20231107/842194805.html
В Финляндии одобрили инициативу упростить конфискацию домов россиян
Недвижимость
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Депутаты финского парламента от приграничных с Россией регионов страны одобрили инициативу правительства по упрощению процедуры изъятия недвижимости у россиян, с которыми... ПРАЙМ, 07.11.2023
бизнес, экономика, новости, недвижимость, финляндия, недвижимость, депутаты
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/99/841259949.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/99/841259949.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83249/92/832499276.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83249/92/832499276.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83249/92/832499269.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83249/92/832499269.jpg
https://1prime.ru/legal/20231107/842188769.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Депутаты финского парламента от приграничных с Россией регионов страны одобрили инициативу правительства по упрощению процедуры изъятия недвижимости у россиян, с которыми невозможно связаться или которые просрочили платежи, сообщает издание Yle.
"Процедура принудительного отчуждения недвижимости россиян должна быть упрощена. Такого мнения придерживаются депутаты избирательных округов Юго-Восточной Финляндии, Саво-Карелия и Лапландия, расположенных вблизи восточной границы", — говорится в сообщении.
По данным издания, депутаты считают, что принудительное отчуждение имущества российских граждан следует упростить, особенно когда владелец не исполняет свои обязательства, не использует имущество или находится под санкциями.
В начале июля Финляндия ужесточила ограничения на въезд для российских владельцев недвижимости, что затруднило проведение банковских платежей и оплату налогов и счетов за недвижимость.