МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Больше половины жителей Германии и Швейцарии проживают в арендованном жилье — это максимальный показатель в Европе, при этом в России и других бывших странах Советского Союза снимают жилье немногим более 10% населения, рассказала РИА Новости руководитель направления "Недвижимость и развитие территорий" компании "Яков и Партнеры" Анна Данченок. Экономика ФРГ развивается хуже всех в еврозоне, заявил экспертный совет

"На сегодняшний день страны с наибольшим количеством арендаторов это Германия и Швейцария – в этих странах более 60% жителей снимают жилье. Причины этому не только исторически высокая стоимость жилья в городах (обусловленная в том числе дефицитом предложения), которая даже при низкой ипотечной ставке незначительно повышает его доступность, или благоприятные для арендаторов законы, но и соответствующая культура, предполагающая гибкость в выборе места жительства и мобильность", — отмечает эксперт.

"По сравнению с этими странами в России снимают жилье немногим более 10% населения. Одной из причин является массовая приватизация жилья. Похожей ситуацией могут похвастаться и другие бывшие страны Советского Союза, где наблюдались аналогичные процессы перераспределения прав собственности", — добавляет Данченок.

Как обращает внимание эксперт, в России также действует ряд социальных мер, например ипотека для молодых семей или IT-специалистов, ставки по которым значительно ниже рыночной, что в свою очередь также расширяет возможности приобретения недвижимости, особенно для людей до 40 лет.

Ненамного выше, по ее словам, показатели скандинавских стран, где традиционно наблюдается высокий уровень предоставления социальных благ. Яркий пример – Норвегия: около 80% населения являются собственниками жилья. После Второй мировой войны государство решило ликвидировать нехватку жилья путем инвестирования в строительство индивидуальных домов в сельской местности и кооперативное жилье в городах.