2023-11-14T17:36:04+03:00
2023-11-14T17:36:04+03:00
2023-11-14T17:36:04+03:00
2023
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Россияне обвинили ретроградный Меркурий в подорожании ипотеки
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Часть россиян обвинила в подорожании ипотеки ретроградный Меркурий, пишет "Лента.ру" со ссылкой на исследование компании "Главстрой Регионы". Согласно данным опроса, большинство... ПРАЙМ, 14.11.2023
бизнес, экономика, новости, недвижимость, россия, ипотека
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Часть россиян обвинила в подорожании ипотеки ретроградный Меркурий, пишет "Лента.ру" со ссылкой на исследование компании "Главстрой Регионы".
Согласно данным опроса, большинство россиян связывает подорожание ипотеки с ростом ключевой ставки, однако каждый 17-й респондент возложил ответственность на ретроградный Меркурий.
Что касается доступности ипотеки, 45 процентов респондентов полагают, что средний россиянин может приобрести новую квартиру в кредит, однако таким образом он обременит себя долговыми обязательствами на всю оставшуюся жизнь. 22 процента полагают, что на рынке достаточно различного предложения и программ поддержки населения.
Опрос также свидетельствует, что 43 процента россиян отметили снижение доступности ипотеки.
Ранее россиян предупредили не откладывать покупку квартиры в ипотеку, так как с начала 2024 года размер минимального первоначального взноса может вырасти до 30 процентов.