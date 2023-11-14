МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Часть россиян обвинила в подорожании ипотеки ретроградный Меркурий, пишет "Лента.ру" со ссылкой на исследование компании "Главстрой Регионы". Ипотека в России растет ускоренными темпами, заявила Набиуллина

Согласно данным опроса, большинство россиян связывает подорожание ипотеки с ростом ключевой ставки, однако каждый 17-й респондент возложил ответственность на ретроградный Меркурий.

Что касается доступности ипотеки, 45 процентов респондентов полагают, что средний россиянин может приобрести новую квартиру в кредит, однако таким образом он обременит себя долговыми обязательствами на всю оставшуюся жизнь. 22 процента полагают, что на рынке достаточно различного предложения и программ поддержки населения.

Опрос также свидетельствует, что 43 процента россиян отметили снижение доступности ипотеки.

Ранее россиян предупредили не откладывать покупку квартиры в ипотеку, так как с начала 2024 года размер минимального первоначального взноса может вырасти до 30 процентов.