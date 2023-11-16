СТАМБУЛ, 16 ноя — ПРАЙМ. Россияне 19-й месяц подряд лидируют среди иностранных покупателей недвижимости в Турции, хотя общая динамика продаж снизилась, следует из опубликованных Бюро статистики Турции (TUIK) данных за октябрь. Россияне побили рекорд по сделкам с недвижимостью в Испании

Всего, по данным статбюро, в октябре в Турции продано более 93 тысяч квартир, что почти на 9% ниже показателей прошлого октября.

Иностранцы приобрели из этого числа 2535 объектов недвижимости, что близко к показателю апреля, установившему минимум с июня 2021 года. Наиболее популярны у иностранцев Анталья, Стамбул и Мерсин.

"Россияне приобрели наибольшее число объектов недвижимости в Турции в октябре – 713, за ними следуют граждане Ирана – 235 объектов, и ФРГ — 152 объекта", — сообщило бюро. В предыдущие месяцы на третьем месте были покупатели из Ирана. Россияне лидируют среди иностранцев-покупателей недвижимости с апреля 2022 года.

В июне 2022 года было продано максимальное количество объектов иностранцам за 2 года — более 8,6 тысячи, россияне тогда приобрели почти 1,9 тысячи объектов.

Источник в Управлении по делам миграции Турции сообщил РИА Новости в октябре, что турецкие власти увеличили минимальную стоимость недвижимости для желающих получить вид на жительство (ВНЖ) в стране по владению ею, теперь она составит 200 тысяч долларов вместо прежних 50 тысяч в небольших городах и 75 тысяч в мегаполисах. Правила коснулись тех, кто приобрел недвижимость после 16 октября, а ее минимальная стоимость для права подать на ВНЖ будет одинаковой по всей стране, указывал источник.

Число иностранцев, легально проживающих в Турции с видом на жительство, сократилось с начала года более чем на 16%, или на 225 тысяч человек, наибольший отток зафиксирован в Стамбуле, ранее подсчитало РИА Новости. По данным турецкого управления по делам миграции на 2 ноября, всего в Турции легально проживают более 1,129 миллиона иностранцев с ВНЖ.