ПРАГА, 17 ноя — ПРАЙМ. На некоторые принадлежащие России объекты недвижимости в Чехии уже повесили пломбы с датировкой 16 ноября, сообщило агентство ЧТК. МИД оценил решение Чехии ввести санкции против "Госзагрансобственности"

Отмечается, что заморозка российской госсобственности стала следствием внесения российской организации по управлению недвижимостью за рубежом в национальный санкционный список Чехии, которое было одобрено правительством страны в среду.

ЧТК сообщило, ссылаясь на главу МИД Чехи Яна Липавского, что речь идет примерно о 70 объектах недвижимости, расположенных в основном в Праге, Центральной Чехии и Карловых Варах.

По данным агентства, были заблокированы здания бывшей школы в Праге и бывшего консульства в Карловых Варах, при этом введенные чешским правительством меры не действуют в отношении четырех объектов диппредставительства России в Праге, включая здание посольства и резиденцию посла.

Накануне Липавский заявил, что кабмин страны одобрил заморозку российской государственной собственности. Компанию по управлению активами Москвы за рубежом — ФГУП "Госзагрансобственность" включили в национальный санкционный список. Юрист предупредил о риске сегрегации активов россиян в других странах

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил, что Москва предпримет ответные шаги, если Прага начнет замораживать объекты госсобственности в Чехии.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявлял, что лидеры ЕС поручили Еврокомиссии и главе евродипломатии Жозепу Боррелю завершить подготовку предложений по механизму использования прибыли от замороженных российских активов. По его словам, есть желание, которое разделяют большинство членов Евросовета, сделать решительный шаг вперед для возможности использовать часть средств — вероятно, доходов — для финансовой поддержки Украины.

Со стороны ЕК часто поступали требования использовать замороженные российские активы на нужды Украины, однако законодательная база для таких действий в ЕС пока что отсутствует. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, заморозка российских активов в Европе является воровством, кроме того, ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.

После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины, однако предложение от ЕК до сих пор так и не поступило. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".