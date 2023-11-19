МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Спрос на вторичное жилье в России сокращается на фоне роста цен в среднем на 1,5 процента, показатель может сохраниться до конца года, пишет газета "Коммерсантъ".

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина

ЦБ выразил обеспокоенность по поводу роста цен на жилье

Согласно подсчетам "ЦИАН.Аналитики", средние цены на "вторичку" в 16 городах-миллионниках, Ленинградской области и в Подмосковье в ноябре выросла на 1,5 процента, до 136,3 тысячи рублей за квадратный метр. По словам руководителя компании Александра Попова, более выраженный показатель оказался в городах с относительно недорогим жильем, например, в Челябинске (3,2 процента), Казани (три процента), Омске. Он добавил, что в Москве и Санкт-Петербурге цены увеличились не сильно, так как из-за большого числа новостроек конкуренция более высокая.

"На крупнейших рынках страны ценовая динамика сглажена. В Санкт-Петербурге вторичное жилье сейчас стоит 209,9 тыс. руб. за кв. м, это на 1,1% выше значения прошлого месяца. В Москве показатель вырос на 0,5%, до 316,5 тыс. руб. за кв. м.", — сказано в материалах "ЦИАН.Аналитика".

По данным компании "Инком Недвижимость", объем предложения в Новой Москве (первичный рынок) поднялся на 0,6 процента за месяц и на 13,8 процента за год, а средняя цена квартиры составляет 9,83 миллиона рублей против 14,38 миллиона в Старой Москве.

Директор компании "Этажи" Ильдар Хусаинов отметил, что на этом фоне растут скидки на вторичное жилье.

"Хотя многие собственники еще занимают позицию если уж продавать, то дорого", — сказал он.

По словам Хусаинова стоимость "вторички" определяется не рыночными трендами, а стоимостью квартиры, которую хочет приобрести продавец.