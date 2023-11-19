МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Спрос на вторичное жилье в России сокращается на фоне роста цен в среднем на 1,5 процента, показатель может сохраниться до конца года, пишет газета "Коммерсантъ". ЦБ выразил обеспокоенность по поводу роста цен на жилье

Согласно подсчетам "ЦИАН.Аналитики", средние цены на "вторичку" в 16 городах-миллионниках, Ленинградской области и в Подмосковье в ноябре выросла на 1,5 процента, до 136,3 тысячи рублей за квадратный метр. По словам руководителя компании Александра Попова, более выраженный показатель оказался в городах с относительно недорогим жильем, например, в Челябинске (3,2 процента), Казани (три процента), Омске. Он добавил, что в Москве и Санкт-Петербурге цены увеличились не сильно, так как из-за большого числа новостроек конкуренция более высокая.

"На крупнейших рынках страны ценовая динамика сглажена. В Санкт-Петербурге вторичное жилье сейчас стоит 209,9 тыс. руб. за кв. м, это на 1,1% выше значения прошлого месяца. В Москве показатель вырос на 0,5%, до 316,5 тыс. руб. за кв. м.", — сказано в материалах "ЦИАН.Аналитика".

По данным компании "Инком Недвижимость", объем предложения в Новой Москве (первичный рынок) поднялся на 0,6 процента за месяц и на 13,8 процента за год, а средняя цена квартиры составляет 9,83 миллиона рублей против 14,38 миллиона в Старой Москве.

Директор компании "Этажи" Ильдар Хусаинов отметил, что на этом фоне растут скидки на вторичное жилье.

"Хотя многие собственники еще занимают позицию если уж продавать, то дорого", — сказал он.

По словам Хусаинова стоимость "вторички" определяется не рыночными трендами, а стоимостью квартиры, которую хочет приобрести продавец.