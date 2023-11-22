МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Россияне стали больше интересоваться теплым полом — продажи товаров в этой категории за год выросли на 23%, а средний чек составил 6 тысяч рублей, рассказали РИА Новости аналитики онлайн-гипермаркета товаров для дома, стройки и ремонта "ВсеИнструменты.ру". Россиянам объяснили, кто должен отвечать за протечку в системе отопления

"Онлайн-гипермаркет товаров для дома, дачи, строительства и ремонта "ВсеИнструменты.ру" проанализировал спрос на теплые полы разных видов в ноябре 2023 года и сравнил эти данные с аналогичным периодом прошлого года. Продажи товаров из категории "‎Тёплые полы" по России выросли на 23% в ноябре 2023 года, а средний чек составил 6 013 рублей", — говорится в исследовании.

Жители двух столиц больше всех интересуются теплым полом: спрос на такие товары в Санкт-Петербурге за год вырос на 40%, а в Москве — на 15%. В Нижнем Новгороде популярность теплых полов, напротив, сократилась на 67%.

В ноябре 2023 года россияне чаще всего покупали инфракрасные теплые полы, спрос на них вырос более, чем в 1,5 раза, на 67%. Продажи электрических теплых полов по России выросли на 27%. При этом свою популярность потеряли водяные теплые полы — спрос на них по всей стране снизился на 36%.

Как отмечают аналитики, увеличение интереса к теплым полам "может быть связано с подготовкой россиян к наступлению холодов, а также с желанием утеплить дом более стабильными и долговечными способами без лишних трат".