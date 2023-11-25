МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Градостроительный потенциал в России должен достигнуть 500 миллионов квадратных метров для стабильного ввода жилья в будущем, сообщил в субботу журналистам на выставке-форуме "Россия" министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин. Россияне побили рекорд по сделкам с недвижимостью в Испании

По его словам, в настоящее время в регионах в стадии проектирования находится большое количество объектов, благодаря этому закладывается потенциал будущего развития.

"Он (градостроительный потенциал — ред.) уже сейчас превысил 420 миллионов квадратных метров. Это большой объем. Мы идем к 500 миллионам", — сказал он.

Министр уточнил, что речь идет как о многоквартирных, так и об индивидуальных домах.