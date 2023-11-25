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Глава Минстроя спрогнозировал рост градостроительного потенциала в России
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МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Градостроительный потенциал в России должен достигнуть 500 миллионов квадратных метров для стабильного ввода жилья в будущем, сообщил в субботу... ПРАЙМ, 25.11.2023
бизнес, новости, недвижимость, россия, минстрой рф, градостроительный потенциал в россии, ирек файзуллин
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Градостроительный потенциал в России должен достигнуть 500 миллионов квадратных метров для стабильного ввода жилья в будущем, сообщил в субботу журналистам на выставке-форуме "Россия" министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.
По его словам, в настоящее время в регионах в стадии проектирования находится большое количество объектов, благодаря этому закладывается потенциал будущего развития.
"Он (градостроительный потенциал — ред.) уже сейчас превысил 420 миллионов квадратных метров. Это большой объем. Мы идем к 500 миллионам", — сказал он.
Министр уточнил, что речь идет как о многоквартирных, так и об индивидуальных домах.