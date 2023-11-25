МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Льготные ипотечные программы в каком-то виде будут сохранены и после 1 июля, обсуждается несколько вариантов, сообщил журналистам на выставке-форуме "Россия" министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. "Плохие" долги россиян по ипотеке обновили рекорд

Министр отметил, что программа льготной ипотеки в значительной степени поддержала строительную отрасль.

"Во-первых, окончательно рано говорить, давайте поработаем до 1 июля. Во-вторых, льготные программы все равно будут в определённой схеме сохраняться. Вариантов пока много, но окончательного решения нет", — сказал Файзуллин.