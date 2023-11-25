2023-11-25T15:16:47+03:00
2023-11-25T15:16:47+03:00
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2023
https://1prime.ru/development/20231125/842372955.html
Власти обсуждают варианты сохранения льготной ипотеки, заявил Файзуллин
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Льготные ипотечные программы в каком-то виде будут сохранены и после 1 июля, обсуждается несколько вариантов, сообщил журналистам на выставке-форуме "Россия" министр строительства... ПРАЙМ, 25.11.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Льготные ипотечные программы в каком-то виде будут сохранены и после 1 июля, обсуждается несколько вариантов, сообщил журналистам на выставке-форуме "Россия" министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.
Министр отметил, что программа льготной ипотеки в значительной степени поддержала строительную отрасль.
"Во-первых, окончательно рано говорить, давайте поработаем до 1 июля. Во-вторых, льготные программы все равно будут в определённой схеме сохраняться. Вариантов пока много, но окончательного решения нет", — сказал Файзуллин.