МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Обсуждаемые меры по ужесточению правил льготной ипотеки в России в случае их принятия сократят количество выдач подобных кредитов более чем вдвое, заявил РИА Недвижимость главный эксперт "Русипотеки" Сергей Гордейко. Россиянам рассказали, что дороже - ипотека или аренда жилья

Ранее в СМИ появилась информация, что Минфин России подготовил и внес в правительство проект изменений условий выдачи льготной ипотеки. В числе предложенных мер – увеличение первоначального взноса до 30%, снижение максимального размера кредита для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей до 6 миллионов рублей, ограничение возможности получения нескольких льготных ипотечных кредитов одним заемщиком, введение требований к уровню дохода заемщика.

"Цель этих мероприятий самая главная – сократить объем льготных кредитов. Если сейчас их количество, которое выдается, может достигать без малого уже 70 тысяч, то предлагаемые меры приведут к тому, что будет выдаваться 20-30 тысяч льготных кредитов в месяц", — сказал Гордейко.

По словам завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета при правительстве России Александра Цыганова, возможное снижение лимитов выдачи для Москвы, Санкт-Петербурга и областей значительно повлияет на рынки недвижимости этих регионов.

"В какой-то степени это направлено на охлаждение рынка новостроек и снижение привлекательности инвестиций в недвижимость в этих локациях. Косвенным образом переключит интерес на региональные рынки и поспособствует их развитию", — отметил он.

При этом Цыганов считает, что предлагаемые меры могут оздоровить рынок недвижимости и в конечном итоге сделать его "более понятным для дальнейшего регулирования и внедрения адресных мер поддержки".