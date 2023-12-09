МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Дефицит на российском рынке жилья может сохраниться в течение ближайших десяти лет, заявил на форуме "Россия зовет!" замгендиректора по экономике и финансам девелопера Setl Group Сергей Староверов,, передает РБК. Портфель ипотеки в России вырос на рекордные 10,8 процента

По его словам, девелоперский рынок сейчас очень зарегулирован, поэтому рисков на нем практически отсутствуют риски для инвесторов, в том числе облигационные.

Эксперт полагает, что в долгосрочной перспективе будут подниматься цены на недвижимость, сектор остается очень привлекательным для инвесторов.

"Жилье будет всегда востребовано, рынок будет дефицитным в ближайшие десять лет", — сказал Староверов.

Он выступил против полной отмены льготной ипотеки, так как данные программы, по его мгнению, поддерживают многих участников рынка, в том числе банки, застройщиков и покупателей.

РБК сообщает, что стресс-тест Setl Group показал риск падения девелоперского рынка, возможными причинами которого могут стать рост процентных ставок и отмена льготной ипотеки к середине 2024 года.

По словам Староверова, примерно 90% продаж завязано именно на льготные кредиты.