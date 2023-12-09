МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Правительство России одобрило совершенствование подходов к управлению капитальными вложениями в сфере строительства, сообщается на сайте кабмина. В ГК Альфа-Лизинг рассказали о самой крупной сделке по приобретению недвижимости

"О проекте федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации" (в части совершенствования подходов к управлению капитальными вложениями). Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.

Уточняется, что проект федерального закона подготовлен в рамках системной работы по вопросам сокращения инвестиционно-строительного цикла и повышения эффективности управления капитальными вложениями и направлен на завершение перехода от формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы к комплексной государственной программе Российской Федерации "Строительство".

Кроме того, планируется обсуждение изменений в Налоговый кодекс РФ, которые будут способствовать снижению издержек исполнителей климатических проектов и иных участников рынка углеродных единиц при регистрации климатических проектов и при обращении углеродных единиц.