СТАМБУЛ 11 дек — ПРАЙМ. Власти Турции планируют в 2024 году увеличить минимальную стоимость недвижимости для получения турецкого гражданства с 400 тысяч долларов до 600 тысяч долларов, заявил агентству РИА Новости источник в Управлении по делам гражданства, а также два риелтора. Россия и Турция ждут рекордных показателей по туризму

"На данный момент минимальная стоимость недвижимости во владении для получения гражданства Турции — 400 тысяч долларов, но есть планы увеличения до 600 тысяч", — отметил источник.

Программа получения гражданства за покупку недвижимости была запущена в 2017 году с требованием приобрести объект стоимостью не менее одного миллиона долларов, затем лимит был снижен до 250 тысяч долларов.

Согласно данным бюро статистики Турции, в октябре иностранцы приобрели 2535 объектов недвижимости, что близко к показателю апреля, установившему минимум с июня 2021 года. Наиболее востребованными у иностранцев остаются Анталья, Стамбул и Мерсин.

Ранее в октябре в Турции была увеличена минимальная стоимость недвижимости для тех, кто намерен получить ВНЖ, до 200 тысяч долларов.