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В Турции поднимут минимальную цену недвижимости для гражданства
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Власти Турции планируют в 2024 году увеличить минимальную стоимость недвижимости для получения турецкого гражданства с 400 тысяч долларов до 600 тысяч долларов, заявил агентству... ПРАЙМ, 11.12.2023
бизнес, новости, недвижимость, турция, недвижимость
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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СТАМБУЛ 11 дек — ПРАЙМ. Власти Турции планируют в 2024 году увеличить минимальную стоимость недвижимости для получения турецкого гражданства с 400 тысяч долларов до 600 тысяч долларов, заявил агентству РИА Новости источник в Управлении по делам гражданства, а также два риелтора.
"На данный момент минимальная стоимость недвижимости во владении для получения гражданства Турции — 400 тысяч долларов, но есть планы увеличения до 600 тысяч", — отметил источник.
Программа получения гражданства за покупку недвижимости была запущена в 2017 году с требованием приобрести объект стоимостью не менее одного миллиона долларов, затем лимит был снижен до 250 тысяч долларов.
Согласно данным бюро статистики Турции, в октябре иностранцы приобрели 2535 объектов недвижимости, что близко к показателю апреля, установившему минимум с июня 2021 года. Наиболее востребованными у иностранцев остаются Анталья, Стамбул и Мерсин.
Ранее в октябре в Турции была увеличена минимальная стоимость недвижимости для тех, кто намерен получить ВНЖ, до 200 тысяч долларов.