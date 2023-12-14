МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Программу льготной ипотеки в новых регионах России необходимо расширить и на вторичное жилье, сообщил президент России Владимир Путин в рамках прямой линии.

Президент РФ В. Путин

Путин пообещал посетить новые регионы

"У нас льготная ипотека для этих регионов есть, она два процента, она более чем льготная, более льготная даже, чем для семей с детьми в целом. Но проблема в том, что эта льгота действует только на новое жилье, а нового жилья там строится, мягко говоря, немного. Поэтому надо бы так же, как на Дальнем Востоке, распространить это на вторичный рынок", — отметил президент.

Российский лидер также выступил с инициативой увеличить подъемные по программе "земский доктор", ориентируясь на пример Дальнего Востока. Для врачей подъемные предлагается увеличить до двух миллионов рублей, для фельдшеров — до миллиона рублей.

В России несколько льготных ипотечных программ, в том числе доступная всем категориям заемщиков на всей территории страны госпрограмма на жилье в новостройках. Сейчас ставка по ней составляет восемь процентов годовых.

Ранее Путин встретился с получателями арктической ипотеки, которые предложили повысить сумму верхнего потолка по ипотеке. Глава государства согласился с этой идеей.