МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Программу льготной ипотеки в новых регионах России необходимо расширить и на вторичное жилье, сообщил президент России Владимир Путин в рамках прямой линии. Путин пообещал посетить новые регионы

"У нас льготная ипотека для этих регионов есть, она два процента, она более чем льготная, более льготная даже, чем для семей с детьми в целом. Но проблема в том, что эта льгота действует только на новое жилье, а нового жилья там строится, мягко говоря, немного. Поэтому надо бы так же, как на Дальнем Востоке, распространить это на вторичный рынок", — отметил президент.

Российский лидер также выступил с инициативой увеличить подъемные по программе "земский доктор", ориентируясь на пример Дальнего Востока. Для врачей подъемные предлагается увеличить до двух миллионов рублей, для фельдшеров — до миллиона рублей.

В России несколько льготных ипотечных программ, в том числе доступная всем категориям заемщиков на всей территории страны госпрограмма на жилье в новостройках. Сейчас ставка по ней составляет восемь процентов годовых.

Ранее Путин встретился с получателями арктической ипотеки, которые предложили повысить сумму верхнего потолка по ипотеке. Глава государства согласился с этой идеей.