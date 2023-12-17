МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Ажиотажный спрос на жилье в России пока не снижается, власти будут смотреть, как рынок отреагирует на повышение первоначального взноса по льготной ипотеке, заявил журналистам глава Минстроя Ирек Файзуллин. Эксперт дал прогноз, как подорожает ипотека в России после повышения ставки

Правительство РФ повысило с 20% до 30% первый взнос по льготной ипотеке под 8% годовых, кроме того, власти уравняли максимальный размер такой ипотеки для всех регионов — теперь везде 6 миллионов рублей, следует из материалов, опубликованных в пятницу на сайте Минфина России.

"Давайте мы посмотрим. Пока, к сожалению, ажиотажный спрос на жилье не снижается. Программы льготной ипотеки продолжают работать до 1 июля. Будем смотреть, как рынок отреагирует на это охлаждение ситуации", — сказал Файзуллин, отвечая на вопрос о том, не скажется ли негативно на сфере строительства повышение первоначального взноса по льготной ипотеке.