2023-12-17T13:40:52+03:00
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2023
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Файзуллин оценил влияние на рынок повышения взноса по льготной ипотеке
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Ажиотажный спрос на жилье в России пока не снижается, власти будут смотреть, как рынок отреагирует на повышение первоначального взноса по льготной ипотеке, заявил журналистам... ПРАЙМ, 17.12.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Ажиотажный спрос на жилье в России пока не снижается, власти будут смотреть, как рынок отреагирует на повышение первоначального взноса по льготной ипотеке, заявил журналистам глава Минстроя Ирек Файзуллин.
Правительство РФ повысило с 20% до 30% первый взнос по льготной ипотеке под 8% годовых, кроме того, власти уравняли максимальный размер такой ипотеки для всех регионов — теперь везде 6 миллионов рублей, следует из материалов, опубликованных в пятницу на сайте Минфина России.
"Давайте мы посмотрим. Пока, к сожалению, ажиотажный спрос на жилье не снижается. Программы льготной ипотеки продолжают работать до 1 июля. Будем смотреть, как рынок отреагирует на это охлаждение ситуации", — сказал Файзуллин, отвечая на вопрос о том, не скажется ли негативно на сфере строительства повышение первоначального взноса по льготной ипотеке.