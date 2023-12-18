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2023-12-18T20:51:08+03:00
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2023
https://1prime.ru/development/20231218/842602269.html
ЕС введет санкции против "бенефициаров передачи имущества" в России
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ЕС будет вводить санкции против тех, кто якобы является бенефициаром принудительной передачи имущества или контроля над филиалами западных компаний в РФ, следует из заявления... ПРАЙМ, 18.12.2023
бизнес, новости, недвижимость, ес, имущество, санкции против рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БРЮССЕЛЬ, 18 дек — ПРАЙМ. ЕС будет вводить санкции против тех, кто якобы является бенефициаром принудительной передачи имущества или контроля над филиалами западных компаний в РФ, следует из заявления Еврокомиссии.
Совет ЕС в понедельник 18 декабря окончательно утвердил 12-й пакет санкций против России. Он вступит в силу позднее после публикации в официальном журнале союза.
"Совет ЕС решил ввести новый критерий для внесения лиц и организаций в списки персональных санкций для распространения ограничений на лиц, получающих выгоду от принудительной передачи собственности или контроля над российскими филиалами компаний из Евросоюза", — указывается в документе.
Таким образом ЕС намерен не допустить того, чтобы российские собственники могли приобрести выгоду за счет убытков предприятий из ЕС при принудительной передаче имущества.