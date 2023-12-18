БРЮССЕЛЬ, 18 дек — ПРАЙМ. ЕС будет вводить санкции против тех, кто якобы является бенефициаром принудительной передачи имущества или контроля над филиалами западных компаний в РФ, следует из заявления Еврокомиссии. ЕС ужесточает контроль за ценовым "потолком" на нефть из России

Совет ЕС в понедельник 18 декабря окончательно утвердил 12-й пакет санкций против России. Он вступит в силу позднее после публикации в официальном журнале союза.

"Совет ЕС решил ввести новый критерий для внесения лиц и организаций в списки персональных санкций для распространения ограничений на лиц, получающих выгоду от принудительной передачи собственности или контроля над российскими филиалами компаний из Евросоюза", — указывается в документе.

Таким образом ЕС намерен не допустить того, чтобы российские собственники могли приобрести выгоду за счет убытков предприятий из ЕС при принудительной передаче имущества.