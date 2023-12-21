МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Росимущество и Минфин России готовят предложения по инвентаризации неиспользуемого или неэффективно используемого государственного имущества, работа над ним будет идти в следующем году, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24". Минфин составил список компаний для возможной приватизации

По словам Силуанова, большой объем имущества находится в введении федеральных государственных унитарных предприятий, а то и просто — в введении федеральных министерств. "Сегодня они используют это имущество эффективно, неэффективно, мы не знаем, потому что оно может сдаваться в аренду непрофильным организациям, может просто не эксплуатироваться, а зачастую за ним просто никто не смотрит и оно ветшает", — добавил министр.

"Поэтому нужно провести такую инвентаризацию, и, если это имущество должным образом не используется или используется не по назначению, то такое имущество должно попасть в нашу базу. Мы вместе с Росимуществом готовим соответствующие предложения в правительство и будем рассматривать… Мы внесем эти предложения, я думаю, что в следующем году и такую работу будем начинать", — сказал Силуанов.

Он также рассказал, что теперь на сайте Росимущества стало проще узнать информацию, например, о том, где взять помещение в аренду для развития бизнеса, может, купить участок для открытия сельхозпроизводства. Для этого теперь нужно лишь просто зарегистрироваться и открыть свой личный кабинет.

"Около 50 тысяч таких личных кабинетов уже существует, и количество участников с каждым годом все увеличивается и увеличивается", — отметил министр.