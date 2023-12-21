МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Объем ввода жилья в России по итогам 2023 года может достигнуть рекордных 107-108 миллионов квадратных метров, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Хуснуллин назвал причины подорожания строительства в России

"И каждый день идет приток, даже не знаем, что уже делать. Каждый день идет регистрация, жители сдают, сдают жилье. До конца года, уже не знаю, мне кажется, уже за 105 (миллионов квадратных метров) значительно уйдет, где-то 107-108 будет. Регионы все отчитываются о повышенной сдаче жилья", —отметил вице-премьер.

Хуснуллин заметил, что на темпы сдачи индивидуального жилья оказало влияние введение социальной газификации.

Вице-премьер добавил, что в 2023 году было выдано два миллиона ипотечных кредитов на сумму 7,8 триллиона рублей, что на полтора раза больше, чем в 2022 году. Это позволило улучшить жилищные условия для около четырех миллионов граждан.