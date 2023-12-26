2023-12-26T16:39:41+03:00
2023-12-26T16:39:41+03:00
2023-12-26T16:39:41+03:00
2023
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В России сократился спрос на дачи
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Спрос россиян на дачи сократился на десять процентов за 2023 год, сообщает "Российская газета" со ссылкой на данные "Авито Недвижимости". По данным газеты, с начала 2023 года в... ПРАЙМ, 26.12.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Спрос россиян на дачи сократился на десять процентов за 2023 год, сообщает "Российская газета" со ссылкой на данные "Авито Недвижимости".
По данным газеты, с начала 2023 года в России спрос на загородное жилье вырос на один процент. Интерес к таунхаусам и домам возрос на семь процентов и пять процентов соответственно, в то время как спрос на коттеджи снизился на девять процентов.
По информации компании, самые дорогие дома находятся в Подмосковье, их средняя стоимость достигает восемь миллионов рублей. Дагестан и Калининградская область занимают второе место с ценой в 6.5 миллиона рублей. Самые дешевые дома можно купить в Кировской области (750 тысяч рублей), Смоленской и Ульяновской областях (по 950 тысяч рублей).
По данным "Кредитного помощника", две трети россиян, которые проживают в квартире, хотели бы переехать в собственный дом из-за наличия большего пространства, природы и отсутствия соседей рядом. Прогнозируется, что строительство частных домов в России может подорожать в начале 2024 года, заключили в газете.