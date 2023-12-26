МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Спрос россиян на дачи сократился на десять процентов за 2023 год, сообщает "Российская газета" со ссылкой на данные "Авито Недвижимости". В России отметили рекордный объем инвестиций в коммерческую недвижимость

По данным газеты, с начала 2023 года в России спрос на загородное жилье вырос на один процент. Интерес к таунхаусам и домам возрос на семь процентов и пять процентов соответственно, в то время как спрос на коттеджи снизился на девять процентов.

По информации компании, самые дорогие дома находятся в Подмосковье, их средняя стоимость достигает восемь миллионов рублей. Дагестан и Калининградская область занимают второе место с ценой в 6.5 миллиона рублей. Самые дешевые дома можно купить в Кировской области (750 тысяч рублей), Смоленской и Ульяновской областях (по 950 тысяч рублей).

По данным "Кредитного помощника", две трети россиян, которые проживают в квартире, хотели бы переехать в собственный дом из-за наличия большего пространства, природы и отсутствия соседей рядом. Прогнозируется, что строительство частных домов в России может подорожать в начале 2024 года, заключили в газете.