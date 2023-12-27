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2023
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Эксперт предрек снижение цен на вторичное жилье в России
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В январе-феврале 2024 года цены на вторичное жилье в России снизятся, заявил эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута в беседе с aif.ru. По словам эксперта, на фоне повышения Банком... ПРАЙМ, 27.12.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. В январе-феврале 2024 года цены на вторичное жилье в России снизятся, заявил эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута в беседе с aif.ru.
По словам эксперта, на фоне повышения Банком России ключевой ставки до 16 процентов, а также ужесточения льготных программ ипотеки, покупка жилья на вторичном рынке стала менее доступной. В связи с этим, спрос на "вторичку" сократится.
"В январе-феврале ожидается снижение стоимости квадратного метра на рынке вторичного жилья. Сделок в этом сегменте станет гораздо меньше, а потребность в продаже объектов сохранится", — отметил Ракута.
По словам эксперта Анастасии Уфимцевой, на рынке новостроек сейчас проще найти выгодные решения из-за наличия скидок у застройщиков, а высокую ставку ипотеки в дальнейшем можно рефинансировать.
Ранее эксперты отмечали, что в следующем году цены на жилье в новостройках повысятся, а рынок вторичного жилья будет переживать стагнацию.