МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, сокращающее исчерпывающий перечень документов, сведений, материалов и согласований при возведении объектов еще на 89 позиций — до 607, сообщается на сайте российского правительства. Собственников недвижимости предупредили о новых штрафах в 2024 году

"Мы последовательно исключаем избыточные требования, дублирующие процедуры и любые препятствия, которые мешают строителям работать. Подписанное постановление об изменениях в исчерпывающем перечне — еще один важный шаг в этой работе, который позволит быстрее строить нужные для россиян объекты", — приводятся в сообщении слова вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

В нем указывается, что из перечня исключен ряд документов, которые застройщики и технические заказчики предоставляли при подключении объектов к инженерным сетям. Кроме того, сокращен ряд процедур при проведении историко-культурной экспертизы и выдаче разрешений на допуск энергоустановок в эксплуатацию.

Также теперь застройщикам не нужно предоставлять ряд документов, сведений и материалов, которые имеются в распоряжении органов власти и могут быть представлены в порядке межведомственного взаимодействия, добавляется в сообщении.

В нем уточняется, что в целом в 2023 году перечень уменьшился на 144 позиции. Благодаря этому инвестиционно-строительный цикл сократился с 1574 до 1300 дней.