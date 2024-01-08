МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Мэр Киева Виталий Кличко в конце декабря 2023 года обзавелся домом в Гамбурге, пишет издание "Страна.ua" со ссылкой на декларацию политика. Кличко задался вопросом о дальнейшем существовании Украины

Градоначальник 20 декабря получил особняк в качестве выплаты долга от зарегистрированной в США компании Maximum I LLC, которая принадлежала его брату Владимиру, однако в мае 2023 года перешла в собственность Виталия.

Дом площадью 750 квадратных метров оценивается в 227 миллионов гривен, или 5,4 миллиона евро.

Издание напоминает, что в Гамбурге у Виталия Кличко был особняк еще до того, как он стал мэром Киева. Немецкие СМИ сообщали, что он расположен в районе парка Отмаршен. После начала СВО бывшая супруга мэра Наталья Егорова заявляла, что принимает в этом доме украинских беженцев.