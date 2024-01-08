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Мэр Киева обзавелся особняком в Гамбурге за 5,4 миллиона евро
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Мэр Киева Виталий Кличко в конце декабря 2023 года обзавелся домом в Гамбурге, пишет издание "Страна.ua" со ссылкой на декларацию политика. Градоначальник 20 декабря получил... ПРАЙМ, 08.01.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Мэр Киева Виталий Кличко в конце декабря 2023 года обзавелся домом в Гамбурге, пишет издание "Страна.ua" со ссылкой на декларацию политика.
Градоначальник 20 декабря получил особняк в качестве выплаты долга от зарегистрированной в США компании Maximum I LLC, которая принадлежала его брату Владимиру, однако в мае 2023 года перешла в собственность Виталия.
Дом площадью 750 квадратных метров оценивается в 227 миллионов гривен, или 5,4 миллиона евро.
Издание напоминает, что в Гамбурге у Виталия Кличко был особняк еще до того, как он стал мэром Киева. Немецкие СМИ сообщали, что он расположен в районе парка Отмаршен. После начала СВО бывшая супруга мэра Наталья Егорова заявляла, что принимает в этом доме украинских беженцев.