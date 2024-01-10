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В Госдуме назвали причину роста числа аварий в ЖКХ
Недвижимость
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Рост числа аварий в российском жилищном хозяйстве связан с увеличением объемов жилищного строительства, заявила в среду зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана... ПРАЙМ, 10.01.2024
общество , бизнес, новости, недвижимость, госдума, россия, строительство жилья, аварии в жкх
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Рост числа аварий в российском жилищном хозяйстве связан с увеличением объемов жилищного строительства, заявила в среду зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
"Интенсификация жилищного строительства привела к существенному отставанию (сферы ЖКХ — ред.) от прочей инфраструктуры. Это отставание надо срочно ликвидировать", — пояснила она журналистам .
Член комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ Торгово-промышленной палаты Константин Крохин также полагает, что инциденты в коммунальном хозяйстве участились в связи с растущими объемами строительства, из-за которых возрастает нагрузка на действующую инженерную инфраструктуру.
Он отметил, что крупные застройщики оказывают негативное влияние на отраслевые стандарты. Девелоперы участвуют в формировании этих стандартов, исходя скорее из собственных интересов, чем нужд потребителей, считает Крохин. "И вот мы видим эти последствия", — заключил он.