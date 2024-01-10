МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Рост числа аварий в российском жилищном хозяйстве связан с увеличением объемов жилищного строительства, заявила в среду зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Воробьев оценил объем инвестиций для стабилизации ситуации в ЖКХ

"Интенсификация жилищного строительства привела к существенному отставанию (сферы ЖКХ — ред.) от прочей инфраструктуры. Это отставание надо срочно ликвидировать", — пояснила она журналистам .

Член комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ Торгово-промышленной палаты Константин Крохин также полагает, что инциденты в коммунальном хозяйстве участились в связи с растущими объемами строительства, из-за которых возрастает нагрузка на действующую инженерную инфраструктуру.

Он отметил, что крупные застройщики оказывают негативное влияние на отраслевые стандарты. Девелоперы участвуют в формировании этих стандартов, исходя скорее из собственных интересов, чем нужд потребителей, считает Крохин. "И вот мы видим эти последствия", — заключил он.