МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Объем сделок по покупке офисов в Москве в 2023 году вдвое превысил итоги предыдущего года, достигнув 415 тысяч квадратных метров – максимального значения за последние 15 лет, подсчитали в консалтинговой компании CORE.XP. Стали известны главные ожидаемые события рынка недвижимости 2024 года

"В структуре новых сделок купли-продажи в 2023 году отмечается рост как крупных сделок, так и более маленьких объемов до тысячи квадратных метров. Устойчивый рост розничного сегмента привел к пиковым для сегмента объемам новых сделок – 116 тысяч квадратных метров", – говорится в сообщении компании.

Примерно 38% сделок, по данным CORE.XP, пришлось на крупные лоты — более 10 тысяч квадратных метров, которые закрывались в большей степени компаниями с государственным участием (112 тысяч квадратных метров).

Драйверами спроса на офисном рынке российской столицы, по подсчетам консультантов, в 2023 году стали: компании, работающие в IT и телекоме (29%), госсекторе (24%), строительстве (13%); частные инвесторы, желающие приобрести недвижимость как форму инвестирования.