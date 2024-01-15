МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Следственный комитет России предложил разработать механизм для ареста украденных активов за рубежом после окончания расследования, заявил председатель СК России Александр Бастрыкин. ЦБ наносит ответный удар. СМИ узнали, как Россия хочет защищать свои активы

"В настоящее время механизмы международного розыска и ареста преступных активов недостаточно регламентированы в уголовном процессе. Можно было бы предусмотреть процедуру направления соответствующим уполномоченным органом материалов в суд для получения решения о наложении на него ареста либо конфискации по окончании расследования", — отметил председатель Следственного комитета.

Бастрыкин также отметил, что запросы иностранных органов могут занимать продолжительное время, что может привести к тому, что расследование уже будет завершено и дело направлено в суд, а ответа на запрос еще нет. Тем не менее, отсутствие решения не мешает судебному рассмотрению дела, но остается не реализованным право на возмещение ущерба.

Необходимо разработать порядок ареста имущества, полученного преступным путем и выведенного за рубеж, который можно будет применить в том случае, если ответ от компетентных органов будет получен уже после рассмотрения дела судом, заключил Бастрыкин.