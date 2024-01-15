МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Склад с автомобильными запасными частями загорелся на площади около 600 квадратных метров в подмосковных Мытищах, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС России. Глава СК РФ поручил возбудить дело после пожара на складе Wildberries

"В 15.10 поступил сигнал о пожаре в нежилом строении по адресу: городской округ Мытищи, улица Силикатная, дом 51", — сказал собеседник агентства.

По данным ведомства, площадь пожара в складском помещении с автозапчастями составляет 600 квадратных метров.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Как пояснили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, быстрому распространению огня способствовала высокая пожарная нагрузка внутри здания. К тушению привлечены более 30 человек и восемь единиц техники. Проводится наращивание сил и средств.