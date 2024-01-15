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Склад с запчастями горит в подмосковных Мытищах
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Склад с автомобильными запасными частями загорелся на площади около 600 квадратных метров в подмосковных Мытищах, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС... ПРАЙМ, 15.01.2024
бизнес, новости, недвижимость, россия, мытищи, склад, пожар
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Склад с автомобильными запасными частями загорелся на площади около 600 квадратных метров в подмосковных Мытищах, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС России.
"В 15.10 поступил сигнал о пожаре в нежилом строении по адресу: городской округ Мытищи, улица Силикатная, дом 51", — сказал собеседник агентства.
По данным ведомства, площадь пожара в складском помещении с автозапчастями составляет 600 квадратных метров.
По предварительной информации, пострадавших нет.
Как пояснили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, быстрому распространению огня способствовала высокая пожарная нагрузка внутри здания. К тушению привлечены более 30 человек и восемь единиц техники. Проводится наращивание сил и средств.