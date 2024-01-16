МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Девелоперская группа "Эталон" в 2023 году увеличила стоимость заключенных контрактов на продажу недвижимости по сравнению с предыдущим годом на 80% — до 106 миллиардов рублей, сообщила компания. Девелоперы предупреждают, что жилье может подорожать на 10 процентов

Денежные поступления компании выросли за год на 36% — до 82 миллиардов рублей.

В физическом выражении годовые продажи увеличились на 87% — до 547,2 тысячи квадратных метров, уточняется в сообщении.

"Объем продаж в региональных проектах увеличился в 3,7 раза год к году — до 188,4 тысячи квадратных метров, стоимость региональных контрактов выросла в 4,4 раза — до 24 миллиардов рублей. Доля региональных проектов в продажах составила 34% в натуральном выражении и 23% в денежном выражении", — говорится в нем.

Как указывается в сообщении, средняя цена квадратного метра проданной недвижимости составила 192,9 тысячи рублей (-4% к уровню 2022 года), средняя цена квадратного метра жилой недвижимости — 232,7 тысячи рублей (-11%).

Группа "Эталон" работает в восьми регионах России. Основной акционер девелопера – АФК "Система", которой принадлежит 49% компании, 35% акций застройщика находятся в свободном обращении.