СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв — ПРАЙМ. Процесс национализации имущества украинских олигархов будет продолжен в 2024 году, заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов. В Крыму оценили пользу от национализация активов украинских олигархов

"Работает антитеррористическая комиссия. Это закрытая работа. Думаю, что в этом году будут новые решения (по национализации — ред.)", — рассказал глава парламента журналистам.

Константинов также отмечал, что национализация активов украинских олигархов себя оправдала, потому что позволила "очистить" полуостров от их экономического присутствия.

Ранее крымский парламент принял серию решений о национализации имущества ряда украинских политиков и олигархов, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия. Работой по выявлению активов занимается антитеррористическая комиссия. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что все деньги от продажи этого имущества пойдут на нужды участников специальной военной операции.

Сообщалось, что недвижимость президента Украины Владимира Зеленского в поселке Ливадия в Ялте также попала под национализацию.