МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Объемы ввода жилья в России достигли рекордных значений, которых ранее не было в истории страны, заявил на совещании с членами правительства в среду президент РФ Владимир Путин. Стали известны главные ожидаемые события рынка недвижимости 2024 года

Глава государства отметил, что хорошие показатели продемонстрировали промышленное производство, строительство, сельское хозяйство, туризм, грузооборот, а сфера строительства по вводу жилья достигла 110,1 миллиона квадратных метров.

"Это, конечно, абсолютный рекорд, ничего подобного в истории России пока не было. Я хочу строителей с этим поздравить, это очень хороший показатель", — сказал российский лидер.

Ранее в январе портал "ЕРЗ.РФ" опубликовал рейтинг российских застройщиков по вводу жилья в 2023 году. Первое место с результатом 2,6 миллиона квадратных метра занял девелопер ПИК. На втором месте в рейтинге ЕРЗ — "Самолет" (почти 1,5 миллиона квадратных метров), на третьем — ЛСР (около 785 тысяч "квадратов"). В десятку лидеров также вошли компании Selt Group, ФСК, группа ЦДС, компания "Гранель", Dogma, подмосковный Фонд дольщиков, "Югстройинвест".