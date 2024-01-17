2024-01-17T15:47:20+03:00
2024-01-17T15:47:20+03:00
2024-01-17T15:47:20+03:00
2024
https://1prime.ru/development/20240117/842821964.html
Объем ввода жилья в России достиг исторического рекорда, заявил Путин
Недвижимость
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Объемы ввода жилья в России достигли рекордных значений, которых ранее не было в истории страны, заявил на совещании с членами правительства в среду президент РФ Владимир Путин... ПРАЙМ, 17.01.2024
бизнес, новости, недвижимость, россия, недвижимость, ввод жилья, владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/84268/73/842687300.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84268/73/842687300.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84268/72/842687299.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84268/72/842687299.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84268/72/842687287.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84268/72/842687287.jpg
https://1prime.ru/development/20240110/842760702.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Объемы ввода жилья в России достигли рекордных значений, которых ранее не было в истории страны, заявил на совещании с членами правительства в среду президент РФ Владимир Путин.
Глава государства отметил, что хорошие показатели продемонстрировали промышленное производство, строительство, сельское хозяйство, туризм, грузооборот, а сфера строительства по вводу жилья достигла 110,1 миллиона квадратных метров.
"Это, конечно, абсолютный рекорд, ничего подобного в истории России пока не было. Я хочу строителей с этим поздравить, это очень хороший показатель", — сказал российский лидер.
Ранее в январе портал "ЕРЗ.РФ" опубликовал рейтинг российских застройщиков по вводу жилья в 2023 году. Первое место с результатом 2,6 миллиона квадратных метра занял девелопер ПИК. На втором месте в рейтинге ЕРЗ — "Самолет" (почти 1,5 миллиона квадратных метров), на третьем — ЛСР (около 785 тысяч "квадратов"). В десятку лидеров также вошли компании Selt Group, ФСК, группа ЦДС, компания "Гранель", Dogma, подмосковный Фонд дольщиков, "Югстройинвест".