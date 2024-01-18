МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. В текущих экономических условиях многие молодые американцы так и не смогут обзавестись собственным жильем, пишет New York Post. СМИ: три европейские страны сохранили верность украинскому курсу США

Как пишет издание, для покупки собственного жилья молодым американцам нужно вдвое увеличить свой доход. В 2024 году необходимый для покупки жилплощади доход составляет примерно 120 тысяч долларов в год. Несколько лет назад достаточным доходом было около 60-70 тысяч долларов в год, однако уже в 2024 году средняя стоимость дома возросла до 400-430 тысяч.

По статистике, американцы зарабатывают около 69 тысяч в год и всего лишь 18,8% населения получают более 100 тысяч в год. Аренда жилья отнимает примерно 30-40% от дохода, что делает процесс накоплений гораздо сложнее. У семей с детьми дополнительно уходит по 1,5 тысячи на оплату детского сада. Некоторые семьи живут под одной крышей, чтобы разделить коммунальные платежи и домашние обязанности.

У большинства есть долги по студенческим кредитам, которая в настоящее время достигла рекордного уровня. Средний платеж по образовательным кредитам составляет 500 долларов в месяц (примерно шесть тысяч долларов в год — прим. ред.).

Издание подводит итог, что для американцев до 40 лет "старая американская мечта" уже умерла, как, возможно, устареет и идея о покупке собственного дома.