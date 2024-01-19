МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Банк России обсуждает с MR Group и "ВЭБ.РФ" покупку офисной части расположенного на Ленинградском проспекте в районе Белорусского вокзала комплекса Slava, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на консультантов, которые работают с объектом. Стали известны главные ожидаемые события рынка недвижимости 2024 года

Отмечается, что предметом сделки могут стать более 100 тысяч квадратных метров площадей, при этом сделка будет закрыта в течение нескольких месяцев.

Сейчас ЦБ РФ прорабатывает варианты оптимизации портфеля недвижимости в Москве с целью максимально эффективного размещения своего персонала, но на данный момент готовые решения отсутствуют, рассказал изданию представитель регулятора.

По данным "Ведомостей" Банк России уже несколько лет рассматривает возможность размещения своих работников в одном месте. Сейчас его подразделения регулятора расположены в разных районах столицы. Так, на Неглинной улице, располагается главное здание, в котором когда-то находилась Московская контора Госбанка Российской империи. Кроме того, имеются площади в Багратионовском проезде недалеко от метро "Филевский парк", на Житной улице в районе Якиманки, в гибком офисе Metrika Flex Trubnaya на Трубной улице и другие.

Издание отмечает, что цена площадей в Slava составляет примерно в 400-450 тысяч рублей за квадратный метров, то есть покупка 100 тысяч квадратных метров может обойтись регулятору в 40-45 миллиардов рублей.