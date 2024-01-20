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2024-01-20T12:56:58+03:00
2024
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Хуснуллин призвал вводить не менее 100 миллионов "квадратов" жилья в год
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В стране требуется каждый год вводить не менее 100 миллионов квадратных метров жилья, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на проходящем на выставке-форуме "Россия" Дне... ПРАЙМ, 20.01.2024
бизнес, новости, недвижимость, россия, строительство жилья, марат хуснуллин
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. В стране требуется каждый год вводить не менее 100 миллионов квадратных метров жилья, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на проходящем на выставке-форуме "Россия" Дне строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства.
"Мы не должны снижать планку в 100 миллионов квадратных метров. Это непростая задача", подчеркнул он и напомнил, что в прошлом году сдали 110 миллионов квадратных метров жилья, в том числе почти 60 миллионов "квадратов" индивидуального жилья.
Хуснуллин также отметил, что в сфере индивидуального жилищного строительства важно вводить не менее 50 миллионов квадратных метров в год и повысить долю в ипотеке до не менее 30%. "Здесь пока у нас есть вопросы с банками, но в целом понимание есть", — заключил вице-премьер.