МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. В стране требуется каждый год вводить не менее 100 миллионов квадратных метров жилья, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на проходящем на выставке-форуме "Россия" Дне строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства. В Совфеде назвали долю строительной и жилищно-коммунальной отраслей в ВВП

"Мы не должны снижать планку в 100 миллионов квадратных метров. Это непростая задача", подчеркнул он и напомнил, что в прошлом году сдали 110 миллионов квадратных метров жилья, в том числе почти 60 миллионов "квадратов" индивидуального жилья.

Хуснуллин также отметил, что в сфере индивидуального жилищного строительства важно вводить не менее 50 миллионов квадратных метров в год и повысить долю в ипотеке до не менее 30%. "Здесь пока у нас есть вопросы с банками, но в целом понимание есть", — заключил вице-премьер.