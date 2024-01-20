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Более четырех тысяч квартир получили жители новых регионов с 2022 года
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Более четырех тысяч новых квартир выдано жителям новых регионов с 2022 года, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин. "Масштабная работа в непростых условиях идет в новых... ПРАЙМ, 20.01.2024
бизнес, новости, недвижимость, россия, жилье, новые регионы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Более четырех тысяч новых квартир выдано жителям новых регионов с 2022 года, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
"Масштабная работа в непростых условиях идет в новых регионах. С 2022 года <…> семьи получили более 4 000 квартир, отремонтировано и построено 2 000 километров дорог", — написал Хуснуллин в своем Telegram-канале по итогам выступления на Дне строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.
Ранее он отметил, что в стране требуется каждый год вводить не менее 100 миллионов квадратных метров жилья.
Он также уточнил, что в сфере индивидуального жилищного строительства важно вводить не менее 50 миллионов квадратных метров в год и повысить долю в ипотеке до не менее 30 процентов.