МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Более четырех тысяч новых квартир выдано жителям новых регионов с 2022 года, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Хуснуллин назвал долю приведенных в нормативное состояние дорог в регионах

"Масштабная работа в непростых условиях идет в новых регионах. С 2022 года <…> семьи получили более 4 000 квартир, отремонтировано и построено 2 000 километров дорог", — написал Хуснуллин в своем Telegram-канале по итогам выступления на Дне строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

Ранее он отметил, что в стране требуется каждый год вводить не менее 100 миллионов квадратных метров жилья.

Он также уточнил, что в сфере индивидуального жилищного строительства важно вводить не менее 50 миллионов квадратных метров в год и повысить долю в ипотеке до не менее 30 процентов.