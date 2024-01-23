МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Цены на однокомнатные квартиры и студии значительно возросли из-за большого спроса на них со стороны покупателей, заявили опрошенные опрошенные MSK1.RU риелторы. В "Северстали" оценили связь между ценами на недвижимость и металл

По словам риелтора Олега Бендрикова, стоимость недвижимости в целом неуклонно растет, однако изменения цен на однокомнатные квартиры и студии более заметны. Они могут быть даже выше, чем у более просторных квартир в том же доме, заметил эксперт.

"Самым важным фактором в цене таких объектов является их абсолютная стоимость. Студии — это самые дешевые объекты, которые можно купить, имея наименьшее количество денег. Соответственно, они доступны при общем росте цен. Уровень жизни и покупательская способность снижаются — получается, что многим людям хватает только на эти квартиры", — сообщил основатель агентства недвижимости "Евгений Яшенков и партнеры" Евгений Яшенков.

Эксперт также подчеркнул, что в настоящее время распространена практика "флиппинга" или покупки дешевой недвижимости и ее последующей перепродажи после ремонта.

Эксперты заключили, что в будущем спрос на однокомнатные квартиры и студии останется высоким, превосходя спрос на квартиры с двумя или тремя комнатами. Эксперты рекомендуют не спешить с продажей квартир и подождать для этого более выгодного момента, когда цены на вторичное жилье будут еще выше.