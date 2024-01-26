МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Финляндия начала работу над полным запретом на сделки с недвижимостью российских организаций и российских гражданам, а также подготовки законодательства по этому вопросу, говорится в пресс-релизе ведомства. В МИД Финляндии рассказали о перспективах возвращения бизнеса в Россию

"Министр обороны Антти Хяккянен назначил межведомственную рабочую группу для оценки возможного полного запрета на приобретение недвижимости российскими организациями и российскими гражданами и для подготовки законодательства по этому вопросу", — говорится в сообщении.

В начале января Хяккянен отклонил три сделки с недвижимостью покупателям, не зарегистрированным в ЕС и ЕЭС, одна из сделок связана с компанией с "российским участием". По информации оборонного ведомства, эти сделки могут нанести ущерб организации национальной обороны, защите территориальной целостности и национальной безопасности.

Ужесточения для россиян и других представителей стран, не входящих в ЕЭП, действуют в Финляндии на протяжении нескольких лет. Последнее ужесточение вступило в силу в начале 2023 года, предоставив министерству обороны более широкие полномочия по расследованию происхождения денег и финансирования сделок с недвижимостью, а также дав государству право преимущественной покупки недвижимости, расположенной в радиусе менее километра от помещений вооруженных сил или пограничной службы.

Минобороны Финляндии сообщало 4 ноября 2022 года о создании специальной группы по изучению дополнительного ограничения операций с недвижимостью для граждан стран, не входящих в ЕЭП, включая их полный запрет.