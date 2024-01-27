МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Дополнительные затраты бюджета на продление в течение трех лет льготных ипотечных программ составят около одного триллиона рублей, сообщили РБК в Минфине РФ. Власти сохраняют прежний размер ставки по льготной ипотеке, заявил Путин

В ведомстве также отметили, что для действительной помощи льгот тем, кто нуждается в поддержке, массовые льготные программы следует трансформировать в более адресный формат с целью повышения их эффективности.

Изданию также сообщили, что Минфин "держит на контроле ситуацию, связанную с развитием рынка льготного кредитования в целом".

Кроме того, в Минфине указали, что россияне "должны иметь возможность улучшать свои жилищные условия и сходя из этого будут приниматься соответствующие меры".

С 23 декабря в России увеличили размер первоначального взноса по льготной ипотеке до 20% годовых, а максимальный размер кредитов установили в шесть миллионов рублей. Как отмечал управляющий директор компании "Метриум" Руслан Сырцов, такие нововведения являются шагом к сворачиванию программ льготной ипотеки.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла в интервью РБК, что программу массовой льготной ипотеки свернут в июле следующего года. При этом, подчеркнула она, адресная ипотека сохранится.

Ранее Банк России принял решение повысить с 1 марта надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, которые банки выдают заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН), чтобы ограничить риски закредитованности россиян.