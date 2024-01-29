МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Росимущество выставило на торги АО "Федеральный компьютерный центр фондовых и товарных информационных технологий" ("ФТ-Центр"), которому принадлежит около 90 тысяч квадратных метров недвижимости в разных регионах России, включая старинный особняк на Таганке в Москве. Росимущество получило в прямое распоряжение часть акций ТГК-2

Как указывается в материалах аукциона, опубликованных на площадке "РТС-Тендер", начальная цена приватизируемого актива составляет почти 2,9 миллиарда рублей, торги назначены на 12 марта, заявки на участие в них принимаются до 28 февраля.

"ФТ-Центр" создан в 1992 году на базе Главного вычислительного центра Госснаба СССР, в настоящее время занимается сдачей в аренду собственного имущества. Обществу принадлежит 123 объекта общей площадью почти 90 тысяч квадратных метров и свыше 20 земельных участков на 18 гектаров. Недвижимое имущество расположено в Москве, Подмосковье, Кемеровской, Новосибирской, Нижегородской, Костромской областях, Краснодарском крае и Адыгее.

Среди объектов компании — особняк XIX века на Гончарной улице в Москве (примерно на 1,3 тысячи квадратных метров), признанный памятником федерального значения.