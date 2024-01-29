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2024-01-29T11:10:29+03:00
2024-01-29T11:10:29+03:00
2024
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Росимущество выставило на торги "ФТ-Центр"
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Росимущество выставило на торги АО "Федеральный компьютерный центр фондовых и товарных информационных технологий" ("ФТ-Центр"), которому принадлежит около 90 тысяч квадратных... ПРАЙМ, 29.01.2024
бизнес, новости, недвижимость, россия, росимущество, недвижимость
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Росимущество выставило на торги АО "Федеральный компьютерный центр фондовых и товарных информационных технологий" ("ФТ-Центр"), которому принадлежит около 90 тысяч квадратных метров недвижимости в разных регионах России, включая старинный особняк на Таганке в Москве.
Как указывается в материалах аукциона, опубликованных на площадке "РТС-Тендер", начальная цена приватизируемого актива составляет почти 2,9 миллиарда рублей, торги назначены на 12 марта, заявки на участие в них принимаются до 28 февраля.
"ФТ-Центр" создан в 1992 году на базе Главного вычислительного центра Госснаба СССР, в настоящее время занимается сдачей в аренду собственного имущества. Обществу принадлежит 123 объекта общей площадью почти 90 тысяч квадратных метров и свыше 20 земельных участков на 18 гектаров. Недвижимое имущество расположено в Москве, Подмосковье, Кемеровской, Новосибирской, Нижегородской, Костромской областях, Краснодарском крае и Адыгее.
Среди объектов компании — особняк XIX века на Гончарной улице в Москве (примерно на 1,3 тысячи квадратных метров), признанный памятником федерального значения.