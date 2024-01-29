МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Фракция ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий увеличение вдвое максимального налогового вычета по НДФЛ при продаже гражданами жилья, следует из базы данных нижней палаты парламента. Размер среднего ипотечного кредита в России достиг исторического максимума

Максимальная сумма налогового вычета, на который может быть уменьшен доход, полученный от продажи жилых домов, квартир, комнат, дач, садовых домиков, земельных участков, а также долей в этом имуществе, на данный момент равен миллиону рублей. Согласно законопроекту, эту сумму предлагается увеличить до двух миллионов. По словам инициаторов, размер налогового вычета не менялся с момента его введения. Они добавили, что эта сумма уже не учитывает реальную ситуацию, царящую на рынке жилья. Это "позволит гражданам получить дополнительные средства при продаже недвижимого имущества", следует из пояснительной записки.

Тем не менее, правительство России выступило против принятия подобного законопроекта. Рынку жилья в России предрекли крах

"Учитывая уже существующий налоговый вычет, наличие налоговых льгот по НДФЛ для отдельных категорий налогоплательщиков, а также то, что поступления по НДФЛ формируют существенную часть доходов бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, предложение об увеличении предельного размера имущественного налогового вычета по НДФЛ, предусмотренного законопроектом, не может быть поддержано", — сказано в заключении кабмина.

Сделки по продаже недвижимости облагаются налогом на доходы по ставке 13 процентов. НДФЛ необходимо собственникам жилья (квартиры, дачи, дома или комнаты), гаража, земельного участка. Если владение недвижимостью продолжалось менее установленного срока (три — пять лет), нужно заплатить налог на продажу недвижимости. А если минимальный срок прошел, то подавать декларацию и платить налог с продажи не нужно.