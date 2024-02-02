МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Стоимость самой дешевой квартиры с видом на Кремль оценивается в 28 миллионов рублей, пишет издание "Лента.ру" со ссылкой на данные экспертов Skolkovo Realty. Аналитики выяснили, в какой стране Европы самая дорогая ипотека

Согласно экспертам, в январе 2024 года в Москве на рынке вторичной недвижимости были доступны 28 объектов недвижимости с видом на Кремль. Объект с самой низкой стоимость в размере 28 миллионов рублей находится в Южном административном округе (ЮАО) столицы. Двухкомнатная квартира находится на 28 этаже 46-этажного здания, ее площадь — 56 квадратных метров.

Стоимость самого дорогого объекта с видом на Кремль оценивается в размере 3,2 миллиарда рублей и находится в Пресненском районе в центре Москвы. За указанную сумму новому собственнику предлагается квартира площадью 960 квадратных метров.

Что касается ближайшего к Кремлю объекта, доступного для покупки, то он находится на Софийской набережной, в 269 метрах по прямой. Это трехкомнатная квартира площадью 142 квадратных метра, а ее цена составляет 219 миллионов рублей.

Ранее аналитики платформы bnMAP.pro подсчитали, что средняя стоимость одного квадратного метра в Москве превышает 537,8 тысячи рублей. При этом Кубань обогнала столицу по по недоступности жилья для местных жителей. Согласно подсчетам аналитиков, цена на квадрат жилья в Сочи составила 628,2 тысячи рублей, что на порядок выше московской стоимости.