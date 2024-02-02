МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. В России в январе отметили существенное снижение спроса на ипотеку, пишет "Газета.Ru" со ссылкой на подсчеты аналитиков SaaS-платформы TYMY. Банки в 2023 году выдали рекордный объем ипотеки с господдержкой

"Спрос практически замер — мы зафиксировали активность на уровне 7-10% от средней в неделю. За месяц заявок было оформлено на 38% меньше в сравнении с декабрем. То есть, можно констатировать, что замедление существенное, но при этом рынок по-прежнему активен", — сказал сооснователь сервиса AI-аналитики Find Insight и директор по продукту TYMY Никита Арзамасцев.

Количество ипотечных заявок с 18 по 24 декабря снизилось на 11% в сравнении с неделей ранее, а неделю спустя с 25 по 31 декабря еще на 43%. В январе снижение составило уже более трети.

Также отмечено снижение доли заявок на строящееся жилье: показатель снизился до 55% в январе (в декабре доля подобных заявок составляла 64-74%), при этом доля одобрений сохранилась на прежнем уровне — 50%.

Ранее Банк России принял решение повысить с 1 марта надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, которые банки выдают заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН), чтобы ограничить риски закредитованности россиян.