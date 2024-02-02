2024-02-02T23:08:00+03:00
2024-02-02T23:17:57+03:00
2024-02-02T23:08:00+03:00
2024
https://1prime.ru/development/20240202/842973868.html
Турецкий подрячик Ronesans прекратил деятельность в России
Недвижимость
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Турецкий строительный подрядчик Ronesans, участвовавший в ряде крупных проектов в России, прекратил свою деятельность в стране, следует из пресс-релиза компании. "Ronesans... ПРАЙМ, 02.02.2024
новости, бизнес, недвижимость, россия, турция, подрядчики, уход бизнеса из россии
https://cdnn.1prime.ru/images/84138/47/841384706.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84138/47/841384706.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84138/47/841384705.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84138/47/841384705.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84138/46/841384693.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84138/46/841384693.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20240202/842968853.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Турецкий строительный подрядчик Ronesans, участвовавший в ряде крупных проектов в России, прекратил свою деятельность в стране, следует из пресс-релиза компании.
"Ronesans прекратила свою деятельность в России и теперь сосредоточена на амбициозной стратегии роста по всему миру", — говорится в сообщении.
Ronesans была основана в Санкт-Петербурге в 1993 году. Компания осуществляет работу подрядчика и инвестора в сфере строительства, недвижимости, здравоохранения, энергетики и нефтехимии. Основные операции Ronesans сосредоточены в Европе и Турции.
По информации на сайте компании, в число проектов Ronesans входит строительство комплекса "Лахта-центр" в Санкт-Петербурге, плавучая газовая платформа "Арктик СПГ", а также производственные сооружения "Ямал СПГ".
Компания указывает, что в мае 2022 года уже продала свой строительный бизнес в России, в июне 2023 года — бизнес в сфере недвижимости. После прекращения своей деятельности в стране Ronesans планирует выйти на новые рынки и расширить свое глобальное присутствие.