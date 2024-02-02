МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Турецкий строительный подрядчик Ronesans, участвовавший в ряде крупных проектов в России, прекратил свою деятельность в стране, следует из пресс-релиза компании. Турция продолжает выстраивать кооперацию с Россией, заявил Песков

"Ronesans прекратила свою деятельность в России и теперь сосредоточена на амбициозной стратегии роста по всему миру", — говорится в сообщении.

Ronesans была основана в Санкт-Петербурге в 1993 году. Компания осуществляет работу подрядчика и инвестора в сфере строительства, недвижимости, здравоохранения, энергетики и нефтехимии. Основные операции Ronesans сосредоточены в Европе и Турции.

По информации на сайте компании, в число проектов Ronesans входит строительство комплекса "Лахта-центр" в Санкт-Петербурге, плавучая газовая платформа "Арктик СПГ", а также производственные сооружения "Ямал СПГ".

Компания указывает, что в мае 2022 года уже продала свой строительный бизнес в России, в июне 2023 года — бизнес в сфере недвижимости. После прекращения своей деятельности в стране Ronesans планирует выйти на новые рынки и расширить свое глобальное присутствие.